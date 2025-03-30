В Новокуйбышевске водитель врезался в столб, пострадал пассажир

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29 марта на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 11 человек.

В Новокуйбышевске в 21:10 час. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta двигался по ул. Дзержинского со стороны ул. Ю. Уваровского в направлении пр. Победы. В пути следования напротив д. 29 не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на световую опору. От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения отказался. Пассажир – 45-летний мужчина с места ДТП госпитализирован.