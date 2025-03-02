В небе над Самарой у самолета сработала аварийная сигнализация

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Утром в субботу, 1 марта, самолет «Победы», следовавший над Самарской областью, сообщил о сработанной сигнализации открытия аварийного выхода, об этом сообщили представители AVIAINCIDENT.

Сообщение поступило в 08:25 по московскому времени. Пролетая над Самарой, в самолете сработала сигнализация открытия левого заднего аварийного выхода на крыле. Параметры были в норме, пилот не объявил срочность бедствия после консультации с авиакомпанией, отметили в сообщении.

Самолет, следовавший по маршруту «Москва – Магас», прибыл на аэродром назначения. О причинах происшествия не сообщается, пишет Самара-КП.