В небе над Самарой авиапассажиры устроили драку

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Буйные пассажиры устроили переполох на борту самолета бюджетной российской авиакомпании. Сообщается, что в полете возникла драка. Инцидент произошел утром 25 апреля в самолете, следовавшим из Москвы в Самару.

О происшествии диспетчерским службам сообщил экипаж воздушного судна. При этом сигнал "Срочности" и "Бедствия" объявлен не был. Полет был продолжен.

"Решение ЭВС следовать на а/д назначения. Расчетное время прибытия 09:53 (мск). Самолет В-738, RA-73250, рейс PBD423 Москва ( Внуково) – Самара", - сообщает ТГ-канал "Авиаинцидент".

Как сообщает tvsamara.ru, экипаж воздушного судна запросил полицию по прибытию.

Отметим, что в самолётах авиакомпании, где произошел описываемый случай не продаётся алкоголь.

Ранее появилась одна новость для авиапассажиров, планирующих побывать в Таиланде С 1 мая 2025 здесь вводят обязательную "цифровую карту прибытия". Она необходима всем иностранцам, въезжающим в страну.

Кстати, число рейсов из аэропорта Курумоч в конце апреля заметно возрастет. Из Самары в 14 направлениях полетят самолёты на майские праздники.

Фото: tvsamara.ru/Ян Золотовский