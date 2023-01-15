В наступившем году в Самарской области произошло уже два случая отправления угарным газом

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Одно из происшествий произошло 10 января в с. Кинель-Черкассы. Там от отравления угарным газом пострадали 6 человек, один из которых ребенок.

Второй случай произошел 13 января в Железнодорожном районе г. Самары. Пострадал 1 человек.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как предотвратить отравление угарным газом:

позаботьтесь о хорошей вентиляции;

используйте только исправное оборудование. Трещины в печной кладке, засоренный дымоход и тому подобные «мелочи» также способны привести к тяжелым последствиям;

чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;

не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;

заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню;

если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения;

если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04» ;

; не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;

горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;

не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели;

автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.

Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.

Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.

Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.

При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101» (все операторы сотовой связи)