В наступившем году в Самарской области произошло уже два случая отправления угарным газом

Одно из происшествий произошло 10 января в с. Кинель-Черкассы. Там от отравления угарным газом пострадали 6 человек, один из которых ребенок.
Второй случай произошел 13 января в Железнодорожном районе г. Самары. Пострадал 1 человек.
Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает жителям региона, как предотвратить отравление угарным газом:
Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное или желтое – надо вызывать мастера, это значит, что газ сгорает не полностью.
Коварство угарного газа в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем в первую очередь угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв.
Основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.
Берегите себя и своих детей, будьте осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101» (все операторы сотовой связи)