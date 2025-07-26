В Крыму два дня ловили сбежавшую из зоопарка обезьяну

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Сбежавшую из зоопарка Евпатории обезьяну спустя два дня поймали на чердаке одного из городских зданий. Об этом 25 июля сообщили на официальном сайте крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым-СПАС».

«На поимку обезьяны ушло два дня. Вчера спасатели при помощи альпснаряжения спустились с крыши здания в чердачное помещение и установили ловушку для животного: положили еду и воду в пластиковый контейнер», — сообщили в публикации.

Дуняша оказалась в ловушке сегодня днем. Сотрудники «Крым-СПАС» при помощи спецснаряжения попали на чердак и спустили обезьяну вниз, после этого передали в руки хозяина зоопарка. Сообщается, что Дуняша не пострадала и в ветпомощи не нуждается, пишут "Известия"

Фото pxhere.com