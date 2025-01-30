В Красноярском районе в ДТП с КАМАЗом погиб водитель

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29 января на территории Самарской области зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 7 человек, двое – погибли.

Одно из ДТП произошло в Красноярском районе. В 15:10 час. 39-летний мужчина, управляя автомобилем Kia Rio, следовал по 7 км автодороги «Обход с. Красный Яр» со стороны Ульяновска в направлении Красного Яра. В пути следования он не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с грузовиком КамАЗ под управлением 39-летнего водителя, движущимся в попутном направлении. Водитель седана скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.