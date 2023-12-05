В Красноярском районе на пожаре погибли щенки и кошки

81

Во вторник, 5 декабря, в Красноярском районе произошло ЧП. Об этом рассказали в региональном Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям.

— В 02:45 поступило сообщение о возгорании надворных построек с угрозой распространения огня на жилые строения. Произошло это в селе Висловка, где отсутствует водопровод. Набирать воду пожарным пришлось в соседнем населенном пункте. Расстояние до него составляет 7 километров, — сообщили в центре.

В 04:11 пожар локализовали на площади 150 квадратных метров. А потушить огонь удалось только через 5 часов. С места происшествия эвакуировали баллоны с пропаном.

Для борьбы с пожаром привлекли 21 человека и 6 спецмашин. К сожалению, погибло 13 животных — 6 щенков и 7 кошек, пишет 63.ру.