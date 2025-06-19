В Кошкинском районе в жилом доме произошёл пожар на площади 140 кв. метров

18 июня в 22:04 в пожарно-спасательный отряд поступила информация о пожаре в селе Орловка Кошкинского района.
К месту происшествия были направлены боевые расчеты пожарно-спасательных частей №№ 129 и 88 Отряда № 49.
По прибытии было установлено, что горит двухквартирный жилой дом на площади 140 квадратных метров.
Существовала угроза распространения огня на соседние строения.
Оперативно было создано звено газодымозащитной службы, на тушение пожара подано 2 ствола «Б», ликвидация открытого горения - объявлена в 22:38. При пожаре никто не пострадал.
Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"