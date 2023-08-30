В Кинеле мужчина выращивал на приусадебном участке коноплю

101

Сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков в Кинеле поступила информация о том, что местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проверки информация подтвердилась. В доме, где проживает мужчина полицейские в ходе осмотра в присутствии понятых обнаружили и изъяли тринадцать пакетиков, в каждом из которых находилось вещество растительного происхождения зелено-коричневого цвета с характерным запахом конопли, стеклянные банки, объемом 3 и 0,5 литров, в каждой из которых находилось вещество растительного происхождения, а также ножницы, измельчитель и электронные весы и пустые пакетики для фасовки.

Мужчину задержали. Во время опроса ранее не судимый задержанный признался, что вырастил коноплю на участке по месту прописки в прошлом году, высушил а потом перевез в дом, где проживает в настоящий момент.

Сотрудники полиции приняли решение осмотреть дом и приусадебный участок, указанный местным жителем, где обнаружили и изъяли кусты сушеной конопли.

Результаты исследования показали, что общий объем изъятого наркотикосодержащего растения составляет более 3 килограммов.

Кроме того, во время следственных действий полицейские обратили внимание, что мужчина находится в состоянии наркотического опьянения и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО