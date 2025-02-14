В Кинель-Черкасском районе горел частный дом на площади 80 кв. метров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Действующим законодательством предусмотрено два способа оплаты.
Жители губернии смогут выбрать вариант оплаты за техническое обслуживание газового оборудования
В конкурсе приняли участие семь команд учащихся 1–3 классов.
МЧС СО: конкурс смотра строя и песни прошел в самарской школе
В Самаре ночью -11, -13°С, днем -3, -5°С.
15 февраля в регионе местами небольшой снег, до -8°С
ЦБ на первом в 2025 году заседании оставил ключевую ставку неизменной.
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых
«Зарница 2.0» - это новая версия легендарной игры, адаптированная под современные условия жизни.
В Самаре стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0»
С приближением выходных дней сотрудники полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы.
В Самарской области вновь пройдут широкомасштабные рейды Госавтоинспекции
Прекрасная возможность глубже узнать друг друга, погрузиться в мир искусства и насладиться атмосферой творчества.
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
«Тотальный диктант» – это ежегодная акция, направленная на продвижение интереса к изучению русского языка и развитие навыков правильного письма.
СОУНБ приглашает на открытые уроки русского языка в преддверии «Тотального диктанта»
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.03
-3.02
EUR 94.92
-3.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Минкульт СО: 5 идей для культурного свидания
Самарцев приглашают сыграть в шахматы и джакколо во Дворце ветеранов
В Самаре в Музее Модерна пройдет экскурсия по выставке "Засушенному - верить"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинель-Черкасском районе горел частный дом на площади 80 кв. метров

14 февраля 2025 13:41
175
В Кинель-Черкасском районе горел частный дом на площади 80 кв. метров

13 февраля днем на улице Степной села Семеновка Кинель-Черкасского района загорелся дом.
К месту пожара незамедлительно выехали наши огнеборцы. По прибытии они установили, что горит частные дом на площади 80 квадратных метров. На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы, задействовано 10 человек личного состава и 3 пожарные автоцистерны.


Благодаря профессиональным действиям пожарных, уже в 13 часов 56 минут пожар был локализован, а в 14 часов 22 минуты – ликвидировано открытое горение.

Пострадавших, к счастью нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
14 февраля 2025  12:59
По поручению Вячеслава Федорищева для сотрудников органов власти провели семинар по эффективной отработке обращений жителей
216
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
14 февраля 2025  12:16
Около 44,5 тысяч обращений от жителей Самарской области поступило на прямую линию Президента Владимира Владимировича Путина
228
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
14 февраля 2025  11:49
Вячеслав Федорищев получил высокий пост на федеральном уровне
235
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
14 февраля 2025  10:25
В марте в Самарской области стартуют отборочные соревнования марафона «Земля спорта»
206
Вячеслав Федорищев в открытом режиме провел оперативное совещание в областном Правительстве.
13 февраля 2025  20:52
Вложение средств от списания бюджетных кредитов, достройка очистных сооружений – Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном Правительстве
1107
Весь список