В Кинель-Черкасском районе горел частный дом на площади 80 кв. метров

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13 февраля днем на улице Степной села Семеновка Кинель-Черкасского района загорелся дом.

К месту пожара незамедлительно выехали наши огнеборцы. По прибытии они установили, что горит частные дом на площади 80 квадратных метров. На тушение оперативно были поданы 3 ствола «Б», создано звено газодымозащитной службы, задействовано 10 человек личного состава и 3 пожарные автоцистерны.



Благодаря профессиональным действиям пожарных, уже в 13 часов 56 минут пожар был локализован, а в 14 часов 22 минуты – ликвидировано открытое горение.



Пострадавших, к счастью нет.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"