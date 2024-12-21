В Казани дроны атаковали элитный ЖК

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Во время эвакуации людей из казанского ЖК «Лазурные небеса», куда в субботу утром влетел дрон, дом атаковал второй беспилотник. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, от взрыва оказались повреждены квартиры на 15 этаже. Также очевидцы сообщили о третьем взрыве.

Ранее о попадании дрона в 37 этаж данного жилого комплекса в Казани сообщил Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев. Из-за этого в доме начался пожар, на место прибыли оперативные службы. Уточняется, что возгорание произошло около восьми часов утра, после чего из высотки стали эвакуировать жителей. Сам объект располагается в Советском районе Казани.

Ранее утром 21 декабря в Минобороны России сообщили, что силы ПВО сбили украинский дрон над территорией Татарстана. Атака была осуществлена около 7:50 по московскому времени, добавили там, пишет Лента.