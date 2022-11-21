В Исаклинском районе организована прокурорская проверка в связи с ДТП с двумя погибшими

144

На территории Исаклинского района 18 ноября 2022 года около 15:45 час. на 1154 км автодороги М-5 Урал произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового и грузового автомобилей. В результате ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля «Лада Ларгус».

На месте происшествия работа правоохранительных органов координировалась заместителем прокурора района Кобой Бенделиани.

Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Прокуратурой взят на контроль ход доследственной проверки, организованной органами полиции.