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В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов

26 июня 2024 10:58
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В Хворостянском районе привлекли ИП к административной ответственности из-за мигрантов

В ходе проверки на территории одного из предприятий в отношении юридического лица составлены протоколы об административных правонарушениях и назначен штраф в размере 2 125 000 рублей.

Сотрудники управления по вопросам миграции Главного Управления МВД России по Самарской области при содействии бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской провели мероприятие, направленное на выявление и пресечение фактов нарушения миграционного законодательства на территории одного из предприятий в Хворостянском районе Самарской области.

По итогам внеплановой документарной проверки в отношении недобросовестного работодателя незаконно привлекшего к трудовой деятельности полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Материалы направлены в Приволжский районный суд Самарской области для последующего принятия процессуального решения. По итогам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, юридическое лицо признано виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ и подвергнуто наказанию в виде административного штрафа на общую сумму 2 125 000 рублей.

Подобные мероприятия на территории области проводятся на систематической основе.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону вызова экстренных служб 102.

 

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