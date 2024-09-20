В ДТП в Тольятти пострадали трое

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19 сентября на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек.

Одно из ДТП произошло в 11:52 в Автозаводском районе 2 города Тольятти. 37-летний водитель, управляя автомобилем Kia Rio, двигался по улице Спортивной в направлении Лесопаркового шоссе. В пути следования, в районе дома № 5, при движении не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем Hyundai CRETA, под управлением водителя 64-летней женщины. В ДТП пострадали 3 человека: водитель Hyundai CRETA и 2 пассажира Kia Rio 32 и 58 лет.