В ДТП в Самарской области пострадали двое детей

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ДТП произошло вечером 9 января в Волжском районе.

Мужчина 1980 года рождения, управляя автомобилем «Вольво», двигался по автомобильной дороге «Самара – Б.Черниговка –Казахстан» со стороны автодороги «Обводная г. Самары» в направлении областной столицы. В пути следования автолюбитель превысил безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем «Пежо», под управлением женщины 1994 года рождения. Легковое транспортное средство стояло на обочине и после столкновения съехало в кювет. В результате ДТП травмы получили пассажиры легкового автомобиля – 13-летняя девочка и мальчик 2020 года рождения. Девочка госпитализирована, а мальчик после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает облМВД.