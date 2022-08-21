В ДТП с микроавтобусом и грузовиками под Ульяновском погибли 15 человек

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Число погибших в ДТП с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Ранее в УМВД информировали, что 11 человек погибли, еще трое пострадали в аварии с автобусом на трассе в Ульяновской области в воскресенье. По данным ведомства, водитель большегруза выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Экстренные службы информировали, что, по предварительным данным, погибшие и пострадавшие - граждане Казахстана.

"Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников