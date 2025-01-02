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В Черное море попало 2,4 тыс. тонн мазута. Как удалить его из толщи воды, никто не знает.



Авария в Керченском проливе пока единственная в мире, когда в море разлился тяжелый топочный мазут марки М100, заявили в Минтрансе, сообщает gazeta.ru.



Он застывает при температуре +25 градусов, его плотность, как у воды, а еще он тяжелее других нефтепродуктов. Из-за этого топливо не плавает на поверхности, а остается в воде.



«В мире нет испытанных технологий по его удалению из толщи воды. Поэтому основной способ — сбор с береговой линии, когда мазут выбрасывает в прибрежную зону», — отметили в ведомстве.



С пляжей пока вывезли около 73 тыс. тонн загрязненного песка.

Фото: freepik.com