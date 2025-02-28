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В Большеглушицком районе у наркомана отобрали мешок с марихуаной

28 февраля 2025 10:07
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В Большеглушицком районе у наркомана отобрали мешок с марихуаной

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 300 граммов марихуаны.

В конце декабря прошлого года в вечернее время суток сотрудники ОМВД России по Большеглушицкому району на одной из улиц села Большая Глушица обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который двигался по улице шатающейся походкой и нервно жестикулировал большим мешком.

Сотрудники полиции, при беседе с мужчиной выявили у него явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. В ходе проведения досмотра, в присутствии понятых, полицейские изъяли у ранее несудимого задержанного мешок с веществом растительного происхождения. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты экспертизы показали, что вещество является наркотическим средством - марихуана, массой более 300 граммов.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства), местный житель пояснил, что дикорастущее растение он собрал осенью в поле за селом для личного потребления без цели сбыта.

В настоящее время оперативные сотрудники в рамках расследования уголовного дела проводят комплекс проверочных мероприятий для установления достоверности показаний подозреваемого.

Следственным отделением территориального ОМВД России по Большеглушицкому району подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства), местному жителю судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Теги: Стоп Наркотик

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