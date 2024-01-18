В Большечерниговском районе в ДТП скончался 46-летний пассажир легкового автомобиля

175

17 января на территории Самарской области зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 9 человек, скончалось – 1.

Одно из ДТП произошло в Большечерниговском районе. В 13-00 час. на 168 км а/д «Самара-Большая Черниговка-до границы с Республикой Казахстан» 33-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, двигался в направлении села Большая Черниговка. В пути следования не выбрал скорость, соответствующую условиям движения и допустил столкновение с припаркованным погрузчиком Вольво L120GZ, производящим очистку обочины, под управлением водителя 1982 года рождения. На месте ДТП до приезда медиков скончался 46-летний пассажир легкового автомобиля, водитель и пассажиры – мужчины 1986 и 2005 годов рождения госпитализированы.