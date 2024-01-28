В аэропорту Ульяновска и Самары полицейские задержали хулигана

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В дежурную часть линейного отделения полиции в аэропорту города Ульяновска поступило сообщение о том, что сотрудникам аэропорта требуется помощь полиции. Установлено, что один из пассажиров нарушил правила поведения в аэропорту.

27 января, в 11:25, 36-летний уроженец Ульяновска из хулиганских побуждений нажал кнопку противопожарной безопасности. Кроме того, мужчина нарушал общественный порядок, выражался грубой нецензурной бранью в присутствии граждан. Он также оказал неповиновение законному требованию прибывших сотрудников полиции.

Транспортные полицейские задержали гражданина и доставили его в дежурную часть линейного отделения в

аэропорту Ульяновска. В отношении задержанного составлены административные протоколы по ст. 19.13 КоАП РФ «Заведомо ложный вызов специализированных служб» и ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

В этот же день злоумышленниик, будучи в агрессивно-возбужденном состоянии, нарушил общественный порядок из хулиганских побуждений в аэропорту Самары. Гражданин размахивал руками, выражался грубой нецензурной бранью в отношении других пассажиров и сотрудников полиции, на неоднократные замечания не реагировал. Также он публично оскорблял сотрудников Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении задержанного составлен административный протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего, проверка продолжается.