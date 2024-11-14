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Троих пешеходов сбили за сутки в Самарской области

14 ноября 2024 12:50
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Троих пешеходов сбили за сутки в Самарской области

13 ноября на территории Самарской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 2 человека. 

Одно из ДТП произошло в 12:00 час. в Автозаводском районе Тольятти. Мужчина 1993 года рождения, управляя большегрузом MAN, двигался по улице Дзержинского со стороны улицы Юбилейной в сторону проспекта Степана Разина. В пути следования на регулируемом перекрестке при повороте направо на разрешающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода - 19-летнюю девушку, пересекающую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пешеходу назначено амбулаторное лечение.

Еще одно ДТП произошло в 13:22 час. в Похвистневском районе. 61-летний водитель, управляя грузовым автомобилем КАМАЗ, перед началом движения возле дома №3 по улице Ленина поселка Октябрьский не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на женщину 1982 года рождения, которая обходила грузовик спереди. Пешеход скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Третье ДТП произошло в 07:25 час. в Кировском районе Самары. Мужчина 1982 года рождения, управляя автобусом МАЗ, двигался по Зубчаниновскому шоссе со стороны Днепровского проезда в сторону Конного проезда. В пути следования возле дома № 151 совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Мальчику 2014 года рождения назначено амбулаторное лечение.

Теги: ДТП

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