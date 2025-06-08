Трое детей пострадали в ДТП с тремя машинами в Ставропольском районе

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В Ставропольском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние. 7 июня в 12:10 час. на 9,45 км а/д «Тольятти-Хрящевка» 29-летний водитель, управляя автомобилем Kia Sorento, двигался со стороны села Выселки в направлении Тольятти. В пути следования не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на стоящий автомобиль KIO RIO, который от удара допустил столкновение с автомобилем Mazda CX-4, под управлением 37-летней женщины. После чего автомобиль ВАЗ-2114, под управлением водителя 1977 года рождения, совершил наезд на автомобиль предполагаемого виновника ДТП.

Пассажирам Kia Sorento: 3-месячной девочке и 6-летнему мальчику в больнице оказана разовая медицинская помощь, 8-летней девочке врачами рекомендовано амбулаторное лечение.