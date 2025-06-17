Тольяттинца обязали освободить помещение, используемое в качестве спортивного клуба

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Судебные приставы Центрального района г. Тольятти обязали жителя города освободить помещение, используемое в качестве спортивного клуба.

Несколько лет назад руководство региональной общественной организации арендовало у местной администрации помещение для занятия вольной борьбой. Власти города потребовали от директора спортивного клуба освободить помещение площадью 200 кв.м. Причиной расторжения договора стала задолженность по коммунальным платежам. Точку в спорах поставил Арбитражный суд Самарской области, который постановил вернуть арендованное имущество законному владельцу.

Судебные приставы Центрального района г. Тольятти уведомили руководство спортивного клуба о возбужденном исполнительном производстве и вручили требование об исполнении решения суда. Несмотря на это, должник в добровольном порядке помещение не освободил. Тогда в отношении директора спортивного клуба было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Кроме того, руководителю организации вручили предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований решения суда.

В результате принятых мер директор спортивного клуба освободил помещение площадью 200 кв.м. Исполнительное производство окончено.