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Тольяттинец за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет 17 иностранцев

19 июня 2025 12:32
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Тольяттинец за денежное вознаграждение поставил на миграционный учет 17 иностранцев

Участковые уполномоченные отдела полиции по Автозаводскому  району Управления МВД России по городу Тольятти пресекли факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранцев.

По данным полицейских местный  житель  1973  года рождения незаконно поставил на миграционный учет 17 иностранных граждан в принадлежавшей ему квартире многоэтажного дома. Как выяснилось в ходе проверки, хозяин квартиры не собирался предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания.

Сотрудниками полиции проведен осмотр помещения, опрошены жители многоквартирного дома и сотрудники управляющей организаций, изъяты необходимые документы. Определено, что квартира не приспособлена и не рассчитана на проживание такого числа людей.

Ранее не судимый местный житель, предупреждался сотрудниками полиции об ответственности за нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что за свои услуги получил денежное вознаграждение в размере свыше двух тысяч рублей.

В результате проведенных мероприятий иностранные граждане сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Отделом дознания ОП по Автозаводскому району Управления МВД России по городу Тольятти в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации).  

 

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