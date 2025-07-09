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Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого

9 июля 2025 13:15
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Тольяттинец в гостях решил угнать машину нового знакомого

В середине июня текущего года в дежурную часть отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по города Тольятти за помощью обратился 23-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским о пропаже автомобиля «Лада Приора».

Оперативный дежурный уточнил государственный номер, цвет, особые приметы автомобиля и ориентировал на розыск все наружные службы полиции.

Находясь на маршруте патрулирования в Комсомольском районе сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции обнаружили движущийся автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым. Мужчина, управляющий транспортным средством, не реагировал на требования сотрудников ДПС и продолжал движение. После непродолжительной погони полицейские остановили автомобиль и задержали водителя.

Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Во время опроса ранее не судимый местный житель 2002 года рождения сознался в угоне авто, пояснив сотрудникам полиции, что находился у друзей в гостях, в какой-то момент ему срочно нужно было уехать и тогда он решил угнать транспортное средство нового знакомого.

Отделом дознания отдела полиции по Автозаводскому району У МВД России по городу Тольятти в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Транспортное средство возвращено законному владельцу.

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