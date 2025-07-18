Тольяттинец отобрал у нового знакомого ювелирные изделия и сдал в ломбард

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В начале июля текущего года в дежурную часть отдела полиции по Центральному району Управления МВД России по городу Тольятти обратился 53-летний местный житель, который сообщил, что он стал жертвой грабежа. Материальный ущерб потерпевший оценил на сумму 50 тысяч рублей.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы злоумышленника, описание похищенных ювелирных изделий, и направил на место происшествия следственно-оперативную группу.

Местный житель рассказал оперуполномоченным, что в одном из кафе познакомился с мужчиной, где они распивали алкогольные напитки. Когда потерпевший решил пойти домой, новый знакомый предложил проводить его. Выйдя на улицу, злоумышленник толкнул его и сорвал с рук два золотых кольца, после чего убежал в неизвестном направлении. Мужчина незамедлительно обратился в полицию за помощью.

Изучив полученные данные, оперуполномоченные установили личность и местонахождение злоумышленника, после чего задержали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса 47-летний разнорабочий признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что сдал похищенное в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

О грабеже возбуждено уголовное дело. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские продолжают работу по розыску похищенного имущества и установлению возможных фактов противоправной деятельности злоумышленника.