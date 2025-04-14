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Сызранец украл деньги из банкомата

14 апреля 2025 09:50
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Сызранец украл деньги из банкомата

Он воспользовался незавершенной операцией в банкомате и получил со счета местной жительницы 10 тысяч рублей.

В декабре прошлого года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» поступило сообщение о краже 10 тысяч рублей со счета клиента одного из местных банков.

Со слов местной жительницы 1974 года рождения в одном из торговых центров она через банкомат внесла на свою карту около 18 тысяч рублей и отправилась за покупками. После посещения магазинов обнаружила отсутствие на счете суммы, гораздо большей, чем потратила. Для разрешения недоразумения обратилась за помощью в банк и полицию.

Сотрудники полиции установили и опросили очевидцев, изъяли и изучили банковские документы и записи с камер видеонаблюдения, установленных на банкомате и вблизи от него. Оперативники установили, что к аппарату, после потерпевшей подходил и забирал деньги мужчина, по характерным признакам схожий с ранее судимым за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью местным жителем 1988 года рождения.

Задержанный в совершении противоправного деяния признался и пояснил оперуполномоченным, что увидел на экране банкомата не завершенную транзакцию (женщина не вышла из личного кабинета), воспользовался этим и снял с её счета 10 тысяч рублей. С его слов, догадываясь, что на банкомате установлены камеры видеонаблюдения, натянул кепку и надел капюшон, но не подумал о камерах, расположенных по пути передвижения.

Уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу. Материальный ущерб потерпевшей возмещен банком в полном объеме.

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