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Сын российского миллионера на БМВ не уступил дорогу судье на Skoda Octavia под Волгоградом 

4 апреля 2021 21:15
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Предварительно установлено, что он не уступил дорогу ехавшей по главной дороге машине.

В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошла авария с участием автомобилей BMW X5 M и Skoda Octavia, в результате столкновения травмы получила 71-летняя женщина, передает Лайф.

За рулём BMW находился 28-летний сын волгоградского бизнесмена Александра Малашкина Денис, а сам автомобиль принадлежит его отцу. В Skoda ехал 63-летний судья Дубовского районного суда, вместе с пожилой родственницей. Женщина госпитализирована.

По предварительной версии, Малашкин не предоставил преимущество судье, ехавшему по главной дороге.

Сам Малашкин заявил, что уже признал свою вину в ДТП, однако не понимает, почему эта история может быть интересна общественности.

"Да, виноват я. На перекрёстке справа водитель остановился, моргнул мне фарами, мол, проезжай. Я поехал, не посмотрев налево, а там Skoda эта", — сказал Денис Малашкин.

На месте происшествия ему провели медосвидетельствование и установили, что он был трезв. Сам виновник ДТП не пострадал, как и его друзья. С судьёй также всё в порядке, а вот пенсионерка ударилась головой и ногой, находясь на заднем сиденье.

 

Фото:    УМВД РФ по Волгоградской области/Лайф

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