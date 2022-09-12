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Судебные приставы Самары конфисковали у браконьера металлические лодки

12 сентября 2022 09:54
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Судебные приставы г. Самары конфисковали у браконьеров металлические лодки

 

Местный житель лишился трех металлических лодок за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Конфискованные судебными приставами самоходные транспортные средства были переданы в Росимущество. 

    Осознавая общественную опасность и противоправный характер своих действий, местный житель, используя запрещенные средства и орудия лова водных биологических ресурсов, установил в местах нереста многозаходные ловушки для раков. Всего им из местного водоема было выловлено 1280 особей водных биологических ресурсов. 

    Суд, рассмотрев материалы дела, признал мужчину виновным в совершении преступления на основании ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно с конфискацией трех металлических лодок. 

    Исполнительный лист поступил для исполнения в отделение судебных приставов Советского района г. Самары. Сотрудники Службы в рамках исполнительного производства совершили выход по месту жительства нарушителя и конфисковали у него три металлические лодки, которые передали в Росимущество для дальнейшего распоряжения. Сам улов, добытый мужчиной незаконным путем, был выпущен в естественную среду обитания.

    Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

 

Теги: Судебные приставы

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