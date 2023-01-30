Спасатели Тольятти на Волге забрали со льда водителя, автомобиль которого провалился в промоину

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30 января спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти забрали со льда водителя легкового автомобиля.

Вызов от водителя поступил утром: в Ставропольском районе на реке Волга около Яблоневого оврага автомобиль провалился передними колесами в промоину.

Мужчину 1993 года рождения на спасательном аэроглиссере «Север» доставили до спасательной станции.

Медицинская помощь не потребовалась.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на льду. Ледяное поле на разных участках водоема имеет разную толщину. Под снегом могут быть промоины. Толщина прочного льда должна быть: для одиночного пешехода — 7 см, для группы пешеходов — 10 см, для автотранспорта — 40 см. Соблюдая осторожность на льду, вы избежите несчастного случая, передает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО