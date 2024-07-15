Спасатели Тольятти доставили на берег двух человек на сапе, их унесло течением

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14 июля спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти доставили с воды на берег двух человек. Они катались на сабборде на реке Волга напротив поселка Приморский. Потеряв весло они не смогли управлять плавсредством. Ветром и течением их унесло от береговой линии на 2 километра. В 15.16 для оказания помощи терпящим бедствие на воде вышел спасательный катер. В 15.42 их доставили до берега. В спасательных работах задействовано два спасателя и спасательный катер, сообщает ПСС по Самарской области.