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Сотрудники полиции работают на месте ДТП в Волжском районе Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно прибыли на место происшествия - 53 км а/д "Самара-Пугачев-Энгельс", оказали помощь пострадавшим, оградили место аварии, устанавливают и опрашивают очевидцев.

По предварительным данным, водитель а/м "Toyota Estima" 1991 года рождения, перевозя 6 пассажиров, в 17-30 час. следуя от границы с одной из соседних республик в Москву, не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокидывание.

В настоящее время в лечебное учреждение доставлены два пассажира: мужчина и женщина.

Соблюдайте ПДД! Обратите внимание на погодные условия! Телефон для связи с экстренными службами 112, сообшает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО