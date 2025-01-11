Сотрудники Госавтоинспекции Челно-Вершинского района оказали помощь на дороге

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10 января на 5 км автодороги «Челно-Вершины-Советский Нурлат-Краснояриха» экипаж ДПС отделения Госавтоинспекции О МВД России по Челно-Вершинскому району в составе майора полиции Рината Нуреева и старшего лейтенанта полиции Андрея Чеботова оказали помощь водителю автомобиля ГАЗель, который не справился с рулевым управлением и съехал на обочину и увяз в снегу.

Полицейские остановили два грузовых Камаза, вызвали трактор с ближайшего сельского поселения Краснояриха и попросили помочь вызволить из снежного плена попавшего в сложную ситуацию водителя.

Автоинспекторы регулировали движение других транспортных средств, следующих по автомобильной дороге, для исключения дорожно-транспортных происшествий.

Поблагодарив, всех участников спасательной операции, водитель продолжил свой путь.