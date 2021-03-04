Сотрудник ГИБДД в Самарской области спас более 10 человек

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Кинель-Черкасский район расположен на востоке области. В связи со сложными погодными условиями - снежной метелью, заморозками, обледенением трассы - в феврале месяце движение по автодороге между населенными пунктами было затруднено. Специальная техника, расчищающая трассу, не справлялась – дорогу моментально заносило снегом с окружающих полей.

В День защитника Отечества, 23 февраля текущего года, в вечернее время старший инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД России по Кинель-Черкасскому району старший лейтенант полиции Сергей Виноградов в форменном обмундировании на личном автомобиле направлялся на службу.

На автодороге полицейский увидел затор из автомобилей. На месте работала спецтехника, расчищающая путь, однако колонна автомобилистов так и оставалась на месте.

Сергей Виноградов правильно оценил обстановку, доложил ее дежурному в территориальный отдел полиции и начал организовать спасение людей из снежного плена. Не дожидаясь прибытия коллег, он вручную выталкивал автомобили из дорожных заносов и регулировал движение. Старший лейтенант полиции призвал водителей и пассажиров, вместе с ним, поочередно оказывать посильную помощь каждому застрявшему автолюбителю. Благодаря этому движение стало восстанавливаться.

Около часа Сергей Геннадьевич оставался на месте, осуществляя регулировочные действия по безопасному проезду автомобилей и работе спецтехники до полного восстановления движения транспорта.

На следующий день в одной из групп популярной социальной сети администратором был опубликован пост участника трудной дорожной ситуации со словами признательности за спасение: «Вчера в 20.40 мы попали в пробку из-за снежного перемета и сильной метели на дороге. На дороге было много застрявших машин, мешавших проехать. В одной из машин ехал инспектор ДПС, который не остался равнодушным и стал помогать выталкивать машины. Глядя на полицейского, граждане стали ему помогать. Хотим выразить огромную благодарность инспектору ДПС Виноградову Сергею Геннадьевичу и всем неравнодушным людям, что все мы добрались до дома».

Пост горячо поддержали жители района лайками, репостами и одобрительными комментариями, сообщает облМВД.