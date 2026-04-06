Сотовые телефоны не попали в ИК-5 УФСИН России по Самарской области

Сотрудниками исправительной колонии №5 в дневное время, в ходе отработки оперативной информации, при попытке доставки запрещенных предметов на прилегающей к учреждению территории задержан гражданин К. 1976 года рождения.

В ходе досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты: 3 сотовых телефона, 1 наушники, 2 блока зарядки и 2 USB-провода. Указанные предметы гражданин планировал незаконно доставить на территорию исправительного учреждения.

На задержанного составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со статьей 19.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Материалы направлены для принятия процессуального решения.

Напоминаем, что передача либо попытка передачи средств мобильной связи и иных средств коммуникации лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы или месте содержания под стражей, влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.