СМИ: под Самарой погибли врачи из Ульяновской области

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Стали известны новые подробности смертельного ДТП в Ставропольском районе Самарской области, которое произошло в четверг, 16 февраля.

От удара на месте ЧП два человека получили смертельные травмы, а четверо были доставлены в больницы, пишет ГТРК Самара.

Одной из погибших оказалась главный бухгалтер ульяновской железнодорожной поликлиники. Ей было 66 лет, большую часть из них она отдала работе в учреждении. Среди пострадавших также главврач поликлиники и главный экономист. Медики ехали в Самару в командировку. Об этом сообщил портал 73online.ru.