Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года

С 1 по 12 января в Самарской области произошло уже 6 случаев отравления людей угарным газом. Пострадало 10 человек, в том числе 3 детей. Еще 2 человека, 1 из которых ребенок, к сожалению, погибли.
Последние два случая произошли вчера. В 09.05 в дежурную смену поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома на улице Мориса Тореза в Железнодорожном районе г. Самары.
В результате происшествия погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок (женщина 1979 г.р., мальчик 2010 г.р.)
Причина происшествия устанавливается.
Второй случай произошел поздно вечеров в этот же день.
В 23.40 стало известно об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома на улице Гая в Октябрьском районе г. Самара.
В результате происшествия пострадала женщина 2000 г.р.
Предварительная причина происшествия - отсутствие обратной тяги в дымоходе.
Коварство угарного газа состоит в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем, в первую очередь, угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.
Во избежание происшествий, связанных с отравлением угарным газом, Главное управление рекомендует жителям Самары и области соблюдать правила обращения с газовым оборудованием:
Признаки отравления угарным газом
Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения.