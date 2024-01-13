Шесть случаев отравления угарным газом произошло в регионе с начала года

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С 1 по 12 января в Самарской области произошло уже 6 случаев отравления людей угарным газом. Пострадало 10 человек, в том числе 3 детей. Еще 2 человека, 1 из которых ребенок, к сожалению, погибли.

Последние два случая произошли вчера. В 09.05 в дежурную смену поступило сообщение об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома на улице Мориса Тореза в Железнодорожном районе г. Самары.

В результате происшествия погибли 2 человека, в том числе 1 ребенок (женщина 1979 г.р., мальчик 2010 г.р.)

Причина происшествия устанавливается.

Второй случай произошел поздно вечеров в этот же день.

В 23.40 стало известно об отравлении угарным газом в квартире многоквартирного жилого дома на улице Гая в Октябрьском районе г. Самара.

В результате происшествия пострадала женщина 2000 г.р.

Предварительная причина происшествия - отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Коварство угарного газа состоит в том, что его нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Но попав в организм человека, этот газ начинает воздействовать на гемоглобин, на котором лежит ответственность за снабжение органов человека кислородом. Причем, в первую очередь, угарный газ воздействует на нервную систему, то есть человек, пораженный угарным газом, просто засыпает, и не может принять никаких мер к своему спасению.

Во избежание происшествий, связанных с отравлением угарным газом, Главное управление рекомендует жителям Самары и области соблюдать правила обращения с газовым оборудованием:

используйте только исправное оборудование;

позаботьтесь о хорошей вентиляции;

чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;

не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;

следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;

заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню;

если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения;

если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «104» ;

; не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;

горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;

на ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа;

при эксплуатации печи не закрывайте печную заслонку пока угли не прогорели;

автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.

Признаки отравления угарным газом

Головная боль, тошнота, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Состояние у пострадавшего чаще возбужденное, но в некоторых случаях, напротив, наблюдается вялость и сонливость. Может отмечаться нарушение работы вестибулярного аппарата (потеря равновесия, проблемы с координацией движений), расстройства слуха, зрения.