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Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

8 сентября 2021 13:49
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Погиб глава МЧС Евгений Зиничев

Погиб глава МЧС Евгений Зиничев, сообщили два источника РБК в силовых структурах. Информацию о гибели Зиничева подтвердил его коллега.

Позднее МЧС официально подтвердило гибель министра. Ему было 55 лет. В МЧС сообщили, что он погиб во время учений, спасая жизнь человека

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении пресс-службы.

Утром 8 сентября пресс-служба МЧС сообщила, что в рамках рабочего визита в Красноярский край Зиничев совместно с губернатором региона Александром Уссом проверили ход строительства новой пожарной части в Норильске.

Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял МЧС с мая 2018 года, тогда же он вошел в состав Совета безопасности. С 1987 года Зиничев служил в КГБ СССР, после распада Советского Союза продолжил службу в Федеральной службе охраны. С 2006 по 2015 год Зиничев был личным адъютантом Путина. В июне 2015 года занял пост начальника УФСБ по Калининградской области, через год стал и.о. губернатора региона. Через два с половиной месяца он покинул пост и был назначен замдиректора ФСБ. В мае 2018 года вошел в правительство Дмитрия Медведева. На должности главы МЧС он сменил Владимира Пучкова, который ушел с поста министра на фоне пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Последнее сообщение о Зиничеве пресс-служба МЧС публиковала в 05:31 мск. Из него следовало, что сейчас министр находится в Красноярском крае. Совместно с губернатором региона Александром Уссом он проверял ход строительства новой пожарной части в Норильске. «Е. Зиничев находится с рабочим визитом в регионе в связи с проведением масштабных учений в Арктической зоне. Он лично проконтролировал выполнение подразделениями учебных задач по ликвидации ЧС», — говорилось в сообщении.

Фото: Mchs.gov.ru, Википедия

Теги: Акценты В центре внимания МЧС

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