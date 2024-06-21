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Шесть детей погибли в Киргизии в результате падения автомобиля в пруд

21 июня 2024 11:56
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Шесть детей погибли в Киргизии в результате падения автомобиля в пруд

В Чуйской области Киргизии в результате падения автомашины в водоем утонули шесть несовершеннолетних детей.

"В Жыйыльском районе Чуйской области возле села Алтын в пруд упал легковой автомобиль Volkswagen Jetta. Выбраться из автомашины после падения не смогли 6 детей в возрасте от 4 до 9 лет, они утонули", – сообщает ТАСС со ссылкой на информацию УВД Чуйской области.

Уточняется, что всего в салоне автомобиля находились 11 человек, в том числе 8 детей.

По предварительной информации, автомобиль скатился в пруд после того, как водитель не справился с управлением.

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