Шесть детей погибли в Киргизии в результате падения автомобиля в пруд

117

В Чуйской области Киргизии в результате падения автомашины в водоем утонули шесть несовершеннолетних детей.

"В Жыйыльском районе Чуйской области возле села Алтын в пруд упал легковой автомобиль Volkswagen Jetta. Выбраться из автомашины после падения не смогли 6 детей в возрасте от 4 до 9 лет, они утонули", – сообщает ТАСС со ссылкой на информацию УВД Чуйской области.

Уточняется, что всего в салоне автомобиля находились 11 человек, в том числе 8 детей.

По предварительной информации, автомобиль скатился в пруд после того, как водитель не справился с управлением.