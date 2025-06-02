Сергиевские огнеборцы ликвидировали возгорание автомобиля

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К счастью, пострадавших при пожаре нет.



2 июня в 07:58 поступило сообщение о том, что в поселке Сургут произошло возгорание автомобиля. На место вызова был направлен дежурный караул Части № 109 Отряда № 40. По прибытии было установлено, что горит автомобиль ВАЗ 2110. На тушение оперативно был подан 1 ствол «Б». Благодаря слаженным и профессиональным действиям пожарных в 08:04 объявлена локализация возгорания, в 08:06 зафиксирована ликвидация открытого горения. Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"