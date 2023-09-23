Сел на мель: в Вологде пьяный мужчина пытался угнать пассажирский теплоход «Персей»

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Ярославским следственным отделом Западного межрегионального следственного управления на транспорте по факту покушения на угон пассажирского теплохода возбуждено уголовное дело.

22 сентября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, попытался угнать пассажирский теплоход «Персей», пришвартованный у причала в Вологде.

В региональном УМВД сообщили РИА Новости, что житель Мурманской области попытался угнать теплоход в Вологде, но буквально через 100 метров судно остановилось, мужчина попытался скрыться с места происшествия вплавь.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: СК РФ