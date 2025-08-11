Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   

131

"Сегодня на территории Самарской области вводился режим «КОВЁР» из-за угрозы атаки БПЛА.

На данный момент ограничения сняты.

Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе.

️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.

Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях:

– работы ПВО;

– БПЛА и их обломков;

– работы специальных и оперативных служб;

– средств защиты объектов атаки. Сохраняйте спокойствие!" - сообщил Вячеслав Федорищев в своем ТГ-канале.

Фото: pxhere.com