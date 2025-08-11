Сегодня нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника   

"Сегодня на территории Самарской области вводился режим «КОВЁР» из-за угрозы атаки БПЛА.
На данный момент ограничения сняты.
Сообщаю, что нашими ПВО были сбиты 2 вражеских беспилотника, их обломки найдены в Большечерниговском районе.
️Жертв, пострадавших и разрушений нет. На место падения выехали оперативные службы.
Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях:
– работы ПВО;
– БПЛА и их обломков;
– работы специальных и оперативных служб;
– средств защиты объектов атаки. Сохраняйте спокойствие!" - сообщил Вячеслав Федорищев в своем ТГ-канале.
