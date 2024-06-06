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Сегодня в парке Гагарина в Самаре упал 300-летний дуб
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Сегодня в парке Гагарина в Самаре упал 300-летний дуб

6 июня 2024 17:42
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Убирать дерево с территории будут в несколько этапов. В настоящее время ведется обрезка веток.

На территории парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, расположенного в границах улиц Советской Армии, Стара-Загора, XXII Партсъезда и Московского шоссе, сегодня упал произраставший там «300-летний дуб», сообщается на сайте муниципального предприятия "Парки Самары".

Для спасения известного многим горожанам дерева регулярно выполнялись необходимые работы. Так, до 2013 года силами МАУ городского округа Самара «Парки Самары проводилось укрепление скелетного каркаса дуба: была установлена система стяжек, предотвращающая развал ствола.

В апреле 2019 года работниками МАУ была произведена замена пришедших в негодность стяжек на тросы и цепи.

В апреле 2021 года вновь были организованы работы по укреплению скелетного каркаса дерева: установлена система стяжек. Также на случай падения дерева была продумана система, направляющая ствол в безопасную подконтрольную территорию. Дуб был огорожен забором для предотвращения падения веток на отдыхающих в парке людей.

Со времени закрепления ствола состояние дуба долгое время не менялось. Но сегодня старое дерево упало. Его часть оказалась на пешеходной дорожке.

Убирать дерево с территории будут в несколько этапов. В настоящее время ведется обрезка веток, чтобы они не мешали проходу посетителей парка.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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