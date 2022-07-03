Самарского сотрудника ДПС наградили за самоотверженность

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В Думе городского округа Самара состоялось торжественное вручение Почетного знака «За самоотверженность» сотруднику самарской полиции – за совершение поступка в условиях, сопряженных с риском для жизни. Председатель Думы городского округа Самара Алексей Дегтев вручил Почетный знак старшему лейтенанту полиции Александру Вельдину, инспектору ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре.

В феврале 2021 года во время несения службы сотруднику полиции поступило сообщение о том, что по Южному шоссе движется автомобиль без государственных регистрационных номеров с превышением скорости, который создает реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. Благодаря оперативным и самоотверженным действиям старшего лейтенанта полиции нарушитель был задержан.

В июле 2021 года экипаж полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре, в составе которого находился Александр Вельдин, нёс службу на улице Московское шоссе. Один из автомобилей, двигавшийся в плотном потоке, остановился возле патрульных. Из него выбежал взволнованный мужчина и сообщил, что в автомобиле находится его дочь, которая нуждается в срочной медицинской помощи. На служебном автомобиле с включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маячками полицейские доставили девочку в медицинское учреждение. По мнению медиков, малейшее промедление могло стоить жизни подростка.

Для полицейского самоотверженность – это не единичное и не редкое явление. За 16 лет службы Александр Вельдин неоднократно поощрялся за достигнутые успехи в служебной деятельности. Награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» II и III степеней.

Александр признается, что героем себя не считает, однако рад, что им гордятся родные, близкие и сослуживцы, так как он просто хорошо делает свою работу.