Самарские сотрудники ГИБДД помогли автомобилистке

144

Начальник отделения Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Самаре майор полиции Александр Чугунов совместно с государственным инспектором безопасности дорожного движения капитаном полиции Романом Войновым, находясь на маршруте патрулирования, следуя по Аэропортовскому шоссе, заметили на обочине автомобиль со включенными аварийными сигналами.

Водитель-женщина обратилась к полицейским за помощью, объяснив, что во время движения машина попала в выбоину, после чего автомобиль начало заносить, остановившись, водитель увидела, что у машины пробито колесо, самостоятельно поменять которое не получилось.

Оценив ситуацию, госавтоинспекторы помогли водителю и поменяли колесо на запасное.

Выразив благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость, женщина благополучно продолжила движение, а полицейские вернулись на маршрут патрулирования.