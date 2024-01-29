Самарская пенсионерка хотела заработать на бирже и лишилась 2 млн

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60-летней жительнице Самары, в одном из мессенджеров написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Женщину заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ей подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Пенсионерка последовала инструкции и в течении месяца положила на счет более 2 миллионов рублей, а когда захотела вывести прибыль, денег на счете не оказалось. Пострадавшая обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело.