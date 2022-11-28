Самарец во время ссоры ранил ножом 15-летнего подростка и его мать

159

Следственным отделом по Кировскому району Самары возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя, подозреваемого в "покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении двух лиц".

25 ноября подозреваемый, находясь по месту жительства в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес ножевые ранения 15-летнему родственнику свой сожительницы, а также его 45-летней матери. Потерпевшая смогла выхватить у него нож.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО