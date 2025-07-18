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Самарец предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

18 июля 2025 10:49
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Самарец предстанет перед судом за фиктивную постановку на учет иностранных граждан

Он поставил на учет более 17 иностранных граждан, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре завершено расследование с направлением в суд уголовного дела в отношении местного жителя 1966 года рождения, обвиняемого в совершении фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации.

Дознанием установлено, что в марте 2024 года мужчина зарегистрировал в своей квартире граждан ближнего зарубежья, которые приехали в Самару в поисках работы. Полицейские выяснили, что горожанин встретил приезжих на улице и предложил им зарегистрироваться в квартире в обмен на помощь в строительстве частного дома. Спустя несколько месяцев, когда у мужчины сгорела дача, он решил втайне от супруги возместить причиненный ущерб, предложив свои платные услуги по фиктивной постановке на учет еще нескольким иностранным гражданам.

Местный житель неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, однако он все равно преступил закон.

В ходе проверки полицейские провели осмотр жилого помещения, опросили соседей подозреваемого и установили, что трехкомнатная квартира на пр. Кирова не предназначена для размещения зарегистрированного количества человек. Кроме того, для проживающих в данном помещении супруги подозреваемого и детей стало неожиданностью подобное соседство. О том, что вместе с ними в квартире по документам проживает более 17 человек, они узнали от сотрудников полиции.

Сам владелец жилища признался, что «мастера по строительству» и иные лица по месту регистрации никогда не проживали. За свои услуги, не считая оказанную работу по строительству дома, он получил денежные средства на общую сумму около 15000 рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре установлено 16 эпизодов фиктивной постановки на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации. Ранее не судимый житель областного центра полностью признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», направлено в суд для рассмотрения по существу.

Самарские полицейские напоминают жителям региона об уголовной ответственности за подобные преступления. Если вам известны аналогичные факты незаконной деятельности, сообщите о них в ближайший отдел полиции или по телефону «102».

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