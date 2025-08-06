Самарец, не выплативший долг по договору займа, попал под уголовное преследование.

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Будучи генеральным директором одной из самарских компаний он взял кредит в размере 37 млн рублей и распорядился заемными средствами по своему усмотрению.

Мужчина, зная, что теперь контроль за исполнением судебного решения возложен на судебных приставов, продолжал уклоняться от уплаты кредиторской задолженности. Намереваясь обхитрить судебных приставов, житель областной столицы систематически менял место работы и скрывал свой истинный доход. Обратив взыскания за заработную плату и пенсию должника, судебному приставу Куйбышевского района удалось взыскать часть денежных средств. Однако мер, направленных на улучшение своего финансового положения гражданин не предпринимал.

Учитывая все собранные факты, дознаватель районного отделения возбудил в отношении жителя г. Самары уголовное дело по ст. 177 УК РФ. Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и назначил уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей.