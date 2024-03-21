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Самарец 9 лет незаконно получал пенсию по инвалидности

21 марта 2024 13:28
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Самарец 9 лет незаконно получал пенсию по инвалидности

Прокуратурой Октябрьского района г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 57-летнего гражданина по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014 году житель г. Самары незаконно получил документы об установлении у него II группы инвалидности. Он обратился в управление Пенсионного фонда РФ в Октябрьском и Советском районах г. Самары и ему были назначены ежемесячные выплаты: пенсия по инвалидности, компенсация расходов на оплату жилого помещения, коммунальных услуг и на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

После проведения освидетельствования в порядке контроля решение о признании лица инвалидом отменено. С января 2024 года начисление пенсии по инвалидности и других выплат прекращено.

В результате мошеннических действий Социальному фонду Российской Федерации и федеральному бюджету причинен ущерб на сумму 1,6 млн рублей.

Теги: Мошенники

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